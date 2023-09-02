Події

07:07 02.09.2023

У РФ іноагентом став нобелівський лауреат, головний редактор "Новой газеты" Муратов

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Міністерство юстиції РФ внесло до переліку іноземних агентів головного редактора "Нової газети", лауреата Нобелівської премії миру Дмитра Муратова й економіста Костянтина Соніна, повідомляє в п'ятницю сайт відомства.

Крім того, "до реєстру іноземних агентів" занесено 1 вересня колишнього депутата законодавчих зборів Санкт-Петербурга Максима Рєзніка, сина письменника та історика Едварда Радзинського Олега, журналістів Оксану Баршеву та Дениса Катаєва, коміка Руслана Бєлого та історика Майрбека Вачагаєва, а також рух "Новая Тыва", організатор якого проживає за межами РФ.

 

 

Теги: #рф #іноагент #муратов

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