У РФ іноагентом став нобелівський лауреат, головний редактор "Новой газеты" Муратов

Міністерство юстиції РФ внесло до переліку іноземних агентів головного редактора "Нової газети", лауреата Нобелівської премії миру Дмитра Муратова й економіста Костянтина Соніна, повідомляє в п'ятницю сайт відомства.

Крім того, "до реєстру іноземних агентів" занесено 1 вересня колишнього депутата законодавчих зборів Санкт-Петербурга Максима Рєзніка, сина письменника та історика Едварда Радзинського Олега, журналістів Оксану Баршеву та Дениса Катаєва, коміка Руслана Бєлого та історика Майрбека Вачагаєва, а також рух "Новая Тыва", організатор якого проживає за межами РФ.