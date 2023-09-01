Події

21:12 01.09.2023

Єрмак запросив радника президента ПАР взяти участь у зустрічі радників із питань національної безпеки, присвяченій реалізації ініціатив України

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Єрмак запросив радника президента ПАР взяти участь у зустрічі радників із питань національної безпеки, присвяченій реалізації ініціатив України

За дорученням президента України глава ОП Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента Південно-Африканської Республіки з питань національної безпеки Сіднеєм Муфамаді.

"Керівник Офісу Глави держави привернув увагу до того, що вже понад 70 країн світу підтримують філософію Української формули миру та готові брати участь у її імплементації. Україна активізує підготовку до проведення цього року Глобального саміту миру й працює над залученням якомога ширшого кола лідерів провідних країн Глобального Півдня", - повідомляє пресслужба глави української держави.

Окрім цього, Єрмак розповів Муфамаді про підготовку до чергової зустрічі радників з питань національної безпеки, яка присвячена реалізації ініціатив України з відновлення сталого та справедливого миру.

Глава ОП запросив радника президента ПАР особисто взяти участь у цьому заході.

За підсумками розмови сторони домовилися продовжувати конструктивний діалог, а також координувати дії, "зокрема, в контексті багатосторонніх форматів та ініціатив".

Очільник ОП висловив подяку Південно-Африканській Республіці та особисто Муфамаді за участь, яку брали у двох попередніх зустрічах на рівні радників з питань національної безпеки в Джидді та Копенгагені щодо відновлення сталого та справедливого миру на основі поваги до Статуту ООН та міжнародного права.

"Участь Південно-Африканської Республіки в ініційованих Україною консультаціях на рівні радників з питань національної безпеки дуже важлива для консолідації всіх провідних країн світу навколо ключових принципів миру й відновлення поваги до міжнародного прав", - наголосив Єрмак.

 

 

 

Теги: #пар #розмова #єрмак

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