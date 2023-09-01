Події

20:13 01.09.2023

Ми зробимо все, щоб повернути навчання без онлайну

1 хв читати
Ми зробимо все, щоб повернути навчання без онлайну

Україна зробить усе, щоб школи та університети змогли повернутися до навчання без онлайну, сказав у відеозверненні в п'ятницю президента України Володимир Зеленський.

"Ми зробимо все, щоб на всій нашій землі можна було повернутися в школи, в університети нормально, без онлайну. Програма створення укриттів буде реалізована", - сказав він.

За його словами, "понад 3 мільйони 700 тисяч українських дітей сьогодні розпочали новий навчальний рік. Більшість в Україні, більшість в офлайні або змішаному форматі, коли все ж таки зберігається соціальна взаємодія між дітьми".

"Посмішка кожної дитини сьогодні, кожна квітка, яку діти принесли до школи, кожен урок, який сьогодні провели українські вчителі. І кожна мрія, яка виникла сьогодні в українських дітей. Усе це докази того, що Україна точно витримає. Життя триває, життя міцніше. І буде день, коли 1 вересня на всій нашій землі стане однаково мирним і безпечним", - сказав він.

 

 

Теги: #школа #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:36 01.09.2023
Продаж шкільних товарів в "Епіцентрі" зріс на 62%

Продаж шкільних товарів в "Епіцентрі" зріс на 62%

16:21 01.09.2023
Зеленський привітав учнів і педагогів в Україні та за кордоном із Днем знань

Зеленський привітав учнів і педагогів в Україні та за кордоном із Днем знань

14:27 01.09.2023
РФ кілька разів "дуже всерйоз" готувала операції з убивства Зеленського - голова української військової розвідки

РФ кілька разів "дуже всерйоз" готувала операції з убивства Зеленського - голова української військової розвідки

14:09 01.09.2023
Російська армія не демонструє свою силу, а лише злочини проти людства - Зеленський

Російська армія не демонструє свою силу, а лише злочини проти людства - Зеленський

14:07 01.09.2023
Загибель Пригожина показала слабкість Путіна - Зеленський

Загибель Пригожина показала слабкість Путіна - Зеленський

12:19 01.09.2023
Окупанти з початку війни пошкодили та зруйнували майже 3,8 тис. навчальних закладів

Окупанти з початку війни пошкодили та зруйнували майже 3,8 тис. навчальних закладів

20:30 31.08.2023
Зеленський: Умови повернення людей із-за кордону - перемога й бажання людей повернутися

Зеленський: Умови повернення людей із-за кордону - перемога й бажання людей повернутися

22:59 30.08.2023
Завдяки сумнівним рішенням ВЛК за кордон виїхали тисячі людей - Зеленський

Завдяки сумнівним рішенням ВЛК за кордон виїхали тисячі людей - Зеленський

22:53 30.08.2023
Продовжуємо переговори про додаткові поставки систем ППО - Зеленський

Продовжуємо переговори про додаткові поставки систем ППО - Зеленський

22:44 30.08.2023
Законопроєкти для переговорів про вступ України до ЄС треба проголосувати в парламенті - Зеленський

Законопроєкти для переговорів про вступ України до ЄС треба проголосувати в парламенті - Зеленський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Повідомлення про мінування всіх шкіл Києва виявилися хибними - влада

ЗСУ завдали удару по складах матеріально-технічного забезпечення ворога на Донеччині - Стратком

Унаслідок обстрілу в Сумській області поранено чотирьох людей, пошкоджено 16 будинків - Офіс генпрокурора

Загибель Пригожина показала слабкість Путіна - Зеленський

Два балкери з ГМК-продукцією вийшли з порту "Південний" встановленим ВМС ЗСУ коридором

ОСТАННЄ

Єрмак запросив радника президента ПАР взяти участь у зустрічі радників із питань національної безпеки, присвяченій реалізації ініціатив України

Унаслідок обстрілу в Херсонській області загинув тракторист, його колегу госпіталізовано

Єрмак обговорив із послом Індії поглиблення двостороннього співробітництва

Данія пропонує збільшити допомогу Україні до 1,5 млрд данських крон на 2024 рік

На бахмутському напрямку ситуація розвивається дуже активно, українські воїни мають певні успіхи

Кулеба подякував очільнику МЗС Нідерландів, який пішов у відставку, за допомогу Україні

Резніков провів переговори з міністром оборони Франції

Українська авіація завдала шести ударів по районах зосередження особового складу ворога - Генштаб ЗСУ

Між загарбниками та ЗСУ відбулося 31 бойове зіткнення

"Нова пошта" запустила послугу адресного забору в Румунії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА