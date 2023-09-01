Ми зробимо все, щоб повернути навчання без онлайну

Україна зробить усе, щоб школи та університети змогли повернутися до навчання без онлайну, сказав у відеозверненні в п'ятницю президента України Володимир Зеленський.

"Ми зробимо все, щоб на всій нашій землі можна було повернутися в школи, в університети нормально, без онлайну. Програма створення укриттів буде реалізована", - сказав він.

За його словами, "понад 3 мільйони 700 тисяч українських дітей сьогодні розпочали новий навчальний рік. Більшість в Україні, більшість в офлайні або змішаному форматі, коли все ж таки зберігається соціальна взаємодія між дітьми".

"Посмішка кожної дитини сьогодні, кожна квітка, яку діти принесли до школи, кожен урок, який сьогодні провели українські вчителі. І кожна мрія, яка виникла сьогодні в українських дітей. Усе це докази того, що Україна точно витримає. Життя триває, життя міцніше. І буде день, коли 1 вересня на всій нашій землі стане однаково мирним і безпечним", - сказав він.