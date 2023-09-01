Події

19:56 01.09.2023

На бахмутському напрямку ситуація розвивається дуже активно, українські воїни мають певні успіхи

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На бахмутському напрямку ситуація розвивається дуже активно, українські воїни мають певні успіхи

На бахмутському напрямку ситуація розвивається дуже активно, тривають бої, зокрема в районі населених пунктів Курдюмівка, Кліщіївка й Андріївка, українські воїни мають успіхи, заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"На бахмутському напрямку ситуація розвивається дуже активно, там запеклі бої. Якщо говорити про територію на південь від Бахмута, то в нас Курдюмівка - епіцентр бойових дій, Кліщіївка й Андріївка, райони цих населених пунктів. У цих районах гаряче, але наші ЗСУ там мають певні успіхи", - сказала Маляр в ефірі телемарафону в п'ятницю ввечері.

Вона зазначила, що під час активних бойових дій протягом дня складно говорити про те, яке саме просування, оскільки "бойові дії - це динаміка".

"Буває так, що за один день змінюється позиція двох сторін кілька разів", - додала заступниця міністра.

Говорячи про північний фланг у районі Бахмута, Маляр зазначила, що ворог продовжує там атакувати і намагатися витіснити українські сили із займаних там позицій.

"Але наші Збройні сили дуже потужно чинять там опір, і ворогу не вдається це зробити", - наголосила вона.

На куп'янському напрямку, як повідомила Маляр, на сьогодні "більш-менш стабілізована ситуація, але там тривають бої". Зокрема, вчора українські воїни відбили щонайменше вісім ворожих атак.

За словами заступниці міністра, на лиманському напрямку також тривають бої, ворог намагається наступати, але українські сили їх зупиняють.

"Станом на зараз ворогу не вдається там просуватися", - сказала вона.

Теги: #міноборони #фронт #бахмут

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