Уведення в експлуатацію першої черги Військового меморіального кладовища під Києвом заплановане до кінця року - Мінветеранів

У Міністерстві у справах ветеранів України повідомили про плани введення в експлуатацію першої черги Національного військового меморіального кладовища в Гатненській громаді під Києвом до кінця 2023 року.

"Першу чергу Національного військового меморіального кладовища заплановано ввести в експлуатацію до кінця 2023 року. Це дасть змогу вже цьогоріч розпочати поховання українських Героїв, які віддали своє життя за свободу та незалежність України", - сказав перший заступник міністра у справах ветеранів Олександр Порхун.

У пресслужбі відомства зазначили, що місце розташування було обрано за такими критеріями: загальна площа земельної ділянки має бути більше ніж 100 гектарів з урахуванням санітарних норм та можливістю будівництва, зручна локація з наявним громадським транспортом, можливість проведення офіційних церемоніальних заходів; ділянка не повинна мати юридичних перепон, здатних зупинити будівництво Меморіалу.

Меморіал включатиме військовий цвинтар, музейний комплекс, ритуальну будівлю, сучасний крематорій та інші необхідні споруди для організації почесних поховань.

"Візуальну складову меморіального кладовища буде розроблено з урахуванням чутливого ставлення громадян до питання увічнення пам'яті наших Героїв російсько-української війни. Комплекс поєднуватиме в собі і традиційні поховання, і поховання в колумбарії", - розповів Порхун.

Заступник міністра зазначив, що державний бюджет у 2023 році передбачає 65,4 млн грн на будівництво Військового меморіального кладовища, й наразі вже оголошено процедуру торгів на розробку ескізного проєкту кладовища.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів у жовтні 2022 року схвалив створення Міністерством у справах ветеранів державної установи "Національне військове меморіальне кладовище".

Пізніше департаменту містобудування та архітектури Київської міськдержадміністрації було доручено розробити детальний план території для розміщення НВМК на території урочища "Лиса гора". У листопаді 2022 року природоохоронна організація "Київський еколого-культурний центр" запропонувала п'ять вільних ділянок землі для розміщення НВМК замість урочища "Лиса гора". У березні 2023 року Мінветеранів і Мінкультури запропонували створити Національне військове меморіальне кладовище біля заповідника "Биківнянські могили" в Києві. 18 серпня в заповіднику "Биківнянські могили" заявили, що Національне військове меморіальне кладовище неможливо збудувати в Биківнянському лісі в стислі терміни.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 19 серпня повідомив про плани уряду прискорити проєктування НВМК. Кабмін схвалив реалізацію до серпня 2025 року проєкту НВМК у Гатненській громаді поблизу Києва.