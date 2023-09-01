Шмигаль: Навчання офлайн неможливе, якщо немає надійного укриття

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що безпека дітей залишається пріоритетом номер один у новому навчальному році, який розпочався.

"До шкіл цього року підуть близько 4 мільйонів учнів. 10,5 тисячі шкіл фізично відкриють свої двері з 1 вересня. Понад 6,5 тисячі з них працюватимуть у звичайному форматі, решта майже 4 тисячі - у змішаному. Ще 2,5 тисячі шкіл продовжать роботу в дистанційній формі. Безпека дітей була і залишається пріоритетом номер один", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

Прем'єр нагадав, що для цього уряд у 2023 році виділив регіонам 1,5 млрд грн для облаштування укриттів у школах.

"Станом на сьогодні майже 84% шкіл мають укриття та бомбосховища. Жодне навчання офлайн неможливе, якщо немає надійного укриття. Це правило номер один у цьому навчальному році", - заявив Шмигаль.

Також прем'єр розповів, що за 2022 і 2023 роки уряд спільними зусиллями з місцевою владою та міжнародними партнерами відновили, модернізували, переоснастили 270 закладів освіти.

"Там, де навчання офлайн наразі неможливе, ми підвищуємо якість і доступність онлайн-освіти. Для цього українські вчителі вже отримали майже 96 тисяч ноутбуків, а школярі - приблизно 36 тисяч девайсів. До кінця року учні отримають ще 40 тисяч гаджетів", - додав він.