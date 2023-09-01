Повідомлено про підозру 5 учасникам міжрегіональної злочинної групи, яка організувала розкрадання нафти з трубопроводу

Правоохоронці повідомили про підозру п’ятьом учасникам злочинної групи, яка організувала розкрадання нафти з трубопроводу, повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

"До складу угруповання входили жителі Полтавської та Чернігівської областей", - йдеться в повідомленні МВС у телеграм-каналі в п'ятницю.

Як повідомляється, наразі п'ятьом учасникам злочинного угруповання повідомлено про підозру. "Ділки здійснювали забір нафти крапельним способом, який фактично не фіксує падіння тиску в трубопроводі. Після кожної крадіжки зловмисники навіть організовували вивезення ґрунту з місця вчинення злочину для приховування слідів. Від місця "врізки" зловмисники проклали під ґрунтом відвід загальною протяжністю близько 5 км", - уточнюють у МВС.

"За одну "ходку" ділки викрадали до 12 кубічних метрів сировини, яку надалі збували нафтобазам та різним комерційним структурам. У результаті отримували понад 500 тис. грн прибутку", - інформує МВС.