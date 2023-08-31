Київ направить на проєктування будівництва та ремонти укриттів у навчальних закладах ще майже 133 млн. грн.

Прийнятими змінами до Програми економічного та соціального розвитку столиці на 2021-2023 роки. на поточний рік депутати Київської міської ради додатково спрямують майже 133 млн грн на проєктування будівництва та капітальні ремонти споруд цивільного захисту у навчальних закладах Києва, повідомляє департамент економіки та інвестицій Київміськдержадміністрації у четвер.

"Так, на проєктування будівництва будівель цивільного захисту населення у десяти районах міста спрямують 91 мільйон гривень. На капітальні ремонти чинних укриттів, розташованих у школах, дитячих садках, гуртожитках та закладах професійно-технічної освіти, буде виділено 41,6 мільйона гривень", - сказано у повідомленні на сайті.

Окрім цього, Київрада збільшила фінансування міської цільової програми "Захисник Києва" на 2022-2024 роки на 100 млн. гривень. У департаменті зазначають, що це дозволить посилити обороноздатність та безпеку столиці.

Як повідомлялося раніше, у липні депутати Київської міської ради направили 61 млн грн на будівництво, реконструкцію та реставрацію споруд укриттів, розташованих у навчальних закладах Києва.

Тим часом у березні 2023 року на капітальні ремонти у спорудах цивільного захисту в установах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету та відповідним співфінансуванням із бюджету столиці направили 116 млн. грн.