Зеленський: Умови повернення людей із-за кордону - перемога й бажання людей повернутися

Президент України Володимир Зеленський вважає, що для повернення людей в Україну потрібна перемога і бажання людей повернутися.

"Я підтримую наші Збройні сили, наших військових, коли вони кажуть, що ми за те, щоб життя поверталося. І якщо життя не повертатимемося в цивільний простір... буде складно все. Не зрозуміло, заради кого ми воюємо, і заради чого, якщо людей тут немає", - сказав він, відповідаючи на запитання під час спілкування в четвер зі студентами КПІ.

Говорячи про умови повернення людей із-за кордону, Зеленський назвав "перемогу як фактор номер один. Бажання. Не порожні слова, а бажання бути тут. Це фактор номер два. Максимальна спрощена можливість тут будувати своє майбутнє".

"Я завжди наголошую, що без народу України неможливо перемогти в цій війні. Тому що заробітну плату нашим військовим платять усі", - зазначив він.

За його словами, "люди, які десь за кордоном з різних причин, вони теж повинні хотіти повернутися. Будувати державу. Бути патріотом не тільки на вулицях, а бути патріотом у роботі. Хотіти що-небудь зробити для України".