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18:39 31.08.2023

Суд визнав ФК "Житло-Капітал" кредитором "Укрбуд Девелопмент" і тим самим дав змогу захистити права 3321 інвестора

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Суд визнав ФК "Житло-Капітал" кредитором "Укрбуд Девелопмент" і тим самим дав змогу захистити права 3321 інвестора

Господарський суд Києва визнав фінансову компанію (ФК) "Житло-Капітал" кредитором "Укрбуд Девелопмент", що дало змогу захистити права 3321 інвестора "Укрбуду", повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі ФК.

"Суд визнав ТОВ "ФК "Житло-Капітал" кредитором ТОВ "Укрбуд Девелопмент", що дає можливість ухвалювати рішення щодо подальшої долі боржника, брати участь в ухваленні рішень, захищати права інвесторів", - зазначив керівник компанії Дмитро Гонтар.

Водночас наголошується, що 30 серпня 2023 року за участю ТОВ "ФК "Житло-Капітал" відбулися загальні збори кредиторів ТОВ "Укрбуд Девелопмент", що перебуває в процедурі банкрутства. Збори проведено на виконання ухвали Господарського суду від 7 серпня 2023 року у справі про банкрутство №910/14968/22.

За словами Гонтаря, кредиторські вимоги пред'явлено з огляду на невиконання "Укрбуд Девелопмент" своїх зобов'язань із добудови семи житлових комплексів: ЖК "Академ-парк", "Кирилівський гай", Lake House, "Подол-Градъ", Solar City, Twin House, Freedom. Загальна кількість інвесторів, які здійснили фінансування в зазначені житлові комплекси через "Житло-Капітал", – 3321 особа.

Гонтар наголосив, що наразі комплекси добудовує ПрАТ "ХК "Київміськбуд", але юридично об'єкти будівництва (житлові комплекси) перебувають на балансі "Укрбуд Девелопмент" і не були прийняті "Київміськбудом", а добудова здійснюється на підставі договорів між цими компаніями.

Лише після визнання судом того, що вона є кредитором у процедурі банкрутства "Укрбуд Девелопмент", "Житло Капітал" може бути стороною у цій справі й захищати права інвесторів, пояснив Гонтар.

Якби фінкомпанія не подала кредиторських вимог до ТОВ "Укрбуд Девелопмент", був би ризик того, що в разі ліквідації "Укрбуд Девелопмент" вимоги всіх кредиторів, які не заявилися під час процедури банкрутства, вважалися б погашеними, а отже, такими самими ж вважалися б і зобов'язання забудовника передати інвесторам об'єкти нерухомості, які їм належать, у майбутньому, а самі інвестори залишилися б без прав на отримання свого житла або коштів.

За словами Гонтаря, усі вимірні одиниці об'єктів інвестування та майнові права, які були закріплені ФК "Житло Капітал" за інвесторами, залишаються дійсними.

"Наша мета - перехід у санацію (відновлення діяльності компанії) у процедурі банкрутства, відновлення будівництва цих комплексів і його завершення ХК "Київміськбуд", здача їх в експлуатацію та передача житла інвесторам (довірителям), що було зазначено в наших пропозиціях до плану санації, які ми подали до Госпсуду Києва в рамках справи про банкрутство "Укрбуд Девелопмент", - наголосив Гонтар.

Згідно з даними Youcontrol, станом на 31 серпня 2023 року власником 100%-ї частки "Укрбуд Девелопмент" значиться компанія "Базерт Дівелопмент Елелпі", кінцевим бенефіціаром вказано Сергія Касапського.

Як повідомлялося, згідно з декларацією експрезидента корпорації "Укрбуд" Максима Микитася за 2019 рік, він на той час був власником "Базерт Дівелопмент Елелпі".

ТОВ "Укрбуд Девелопмент" створено 2004 року для девелопменту та супроводу проєктів держкорпорації "Укрбуд".

Теги: #суд #укрбуд

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