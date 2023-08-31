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13:22 31.08.2023

Керівник ювенальних прокурорів: Є сотні випадків передачі українських дітей у сім'ї російських громадян

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Керівник ювенальних прокурорів: Є сотні випадків передачі українських дітей у сім'ї російських громадян

Офіс генерального прокурора має в своєму розпорядженні інформацію про більш ніж декілька сотень випадків влаштування українських дітей у сім'ї російських громадян, цих дітей, можливо, буде передано на усиновлення, після чого їх складно буде знайти.

В ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" керівниця Департаменту захисту інтересів дітей та протидії насильству Офісу генерального прокурора України Юлія Усенко розповіла, що прокурори не мають інформації про те, скільки українських дітей перебувають під так званою тимчасовою опікою росіян.

"Такої цифри немає. Є інформація про більш ніж декілька сотень випадків влаштування українських дітей у сім'ї російських громадян", - повідомила Усенко.

За її словами, після того, як дитина отримала документи РФ, почала проживати в російській сім'ї, вона практично потрапляє в правове поле РФ.

"Не виключаю, що діти в подальшому можуть передаватися на усиновлення. Це дуже складно зафіксувати, бо ці рішення закриті. Дітей, які підуть на усиновлення, буде дуже складно знайти з урахуванням таємниці усиновлення", - зазначила керівниця департаменту.

Теги: #рф #діти #депортація

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