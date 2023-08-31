Ігнат: Сподіваємося, що друга і третя групи незабаром вирушать навчатися на літаках F-16

У Повітряних силах Збройних сил України сподіваються, що наступні групи українських пілотів та інженерів незабаром вирушать для проходження навчання на сучасних винищувачах F-16, зазначив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Відправили наразі до Данії групу. Було визначено командувачем ПС ЗСУ Миколою Олещуком одних із найкращих пілотів, які мають бути першими, хто освоїть (літаки - ІФ-У) і прилетять в Україну. Це були найкращі пілоти, найперспективніші, які, сподіваюся, зможуть швидко вивчиться. Тому очікуємо, що за першою групою піде друга, третя, коли ми вже зможемо максимально відправити на всі майданчики, які нададуть нам партнери, не тільки до Данії, людей, щоб максимально охопити навчальний процес", - сказав Ігнат в ефірі національного телемарафону.

Він наголосив, що в Україні залишаються пілоти, які захищатимуть українське небо на тій техніці, що є нині.

Спікер також зауважив, що пілоти, які вирушили до Данії, вже проходили в Україні в онлайн та офлайн-режимі курси спеціальної англійської мови, і навантаження було на них велике з урахуванням необхідності виконання інших завдань.

"Усе, що змогли, вивчили. Перша група поїхала. Сподіваємося, що і друга, і третя незабаром навчатимуться", - сказав він.