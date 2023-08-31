Події

11:01 31.08.2023

Прем'єр Великої Британії схвалив відставку глави Міноборони Воллеса

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Прем'єр Великої Британії схвалив відставку глави Міноборони Воллеса

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес у четвер подав прем'єр-міністру Ріші Сунаку прохання про звільнення з посади, глава уряду прийняв відставку.

"Після довгих роздумів я прийняв рішення попросити про дозвіл піти у відставку... мені настав час інвестувати в ті сфери життя, якими я нехтував, і досліджувати нові можливості", - йдеться в листі Воллеса.

У листі-відповіді Сунак зазначив, що "повністю розуміє бажання піти у відставку" після того, як Воллес вісім років обіймав різні міністерські посади.

"Ви залишаєте посаду - з моєю вдячністю і повагою", - написав прем'єр.

Теги: #відставка #воллес

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