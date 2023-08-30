Події

14:15 30.08.2023

СБУ: В Полтаві затримали провокатора, який публічно ображав бійців ЗСУ

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СБУ: В Полтаві затримали провокатора, який публічно ображав бійців ЗСУ

Співробітники Служби безпеки України та Національної поліції затримали в Полтаві місцевого фітнес-тренера, який публічно ображав українських військових.

"Задокументовано випадок, коли, перебуваючи у середмісті, фігурант почав провокувати та нецензурно ображати посадовців місцевого військкомату. Під час інциденту він безпідставно звинуватив українських захисників у тому, що вони нібито винні у розв’язанні війни рф проти України та "вбивають людей за гроші"", - повідомляє пресслужба СБУ в середу.

Крім цього, зловмисник плюнув у військового, який повернувся з фронту й дістав контузії, а також численних поранень унаслідок підриву на міні.

Слідство встановило, що чоловік записував на камеру свої злочинні дії. Відзняте відео з "коментарями" зловмисник виклав на сторінці в інстаграмі.

У свою чергу СБУ встановила, що затриманий уже неодноразово чинив спроби дискредитувати українських захисників у такий спосіб.

"Також перевіряється інформація, що провокативні відео та дописи зловмисника могли використовувати кремлівські пропагандисти для поширення нових фейків про війну в Україні", - наголошується в повідомленні.

Фігурант намагався переховуватися від правосуддя після останнього найбільш резонансного випадку, проте його затримали.

Наразі вирішується питання про повідомлення провокатору про підозру.

Правоохоронці продовжують розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення зловмисника до відповідальності.

Теги: #полтава #провокатор

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