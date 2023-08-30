Прем'єр України висловився за активізацію роботи з партнерами в питанні розмінування територій

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що необхідно активізувати роботу з партнерами для залучення технічної та практичної допомоги в питанні розмінування територій.

"Взяв участь у розширеному засіданні президії Конгресу місцевих і регіональних влад при президентові України. Розглянули питання ліквідації у Херсонській області наслідків підриву росією Каховської ГЕС, відновлення водопостачання та інфраструктури. Заслухали інформацію від Херсонської ОВА та міністерств. Відновлювальні роботи ведуться. Завершено відбудову на низці об’єктів. Розпочато буріння свердловин. Уряд зі свого боку надав усі необхідні фінансові ресурси", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Прем'єр також наголосив на необхідності посилення допомоги для бізнесу, який працює або планує відновлювати свою роботу на деокупованих територіях.

"Маємо створити необхідні умови, аби люди поверталися. Для цього потрібно, зокрема, дати можливість працювати й заробляти, створювати підприємства та робочі місця. Аби стимулювати розвиток малого й середнього підприємництва на деокупованих територіях, уряд запускає грантові програми підтримки бізнесу", - зазначив він.

Окрім того, на засіданні обговорювали питання розмінування.

"Треба активізувати роботу з партнерами для залучення технічної та практичної допомоги, що дозволить прискорити процес відновлення. Відповідні завдання роздані міністрам", - підсумував він.