На Київщині рятувальники ліквідували наслідки ракетної атаки у Фастівському та Бучанському районах

Рятувальники ліквідовували наслідки ворожої ракетної атаки вночі та вранці в середу у Фастівському та Бучанському районах, повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Київщина: рятувальники ліквідували наслідки ворожих обстрілів", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок масованої атаки ворога в ніч на 30 серпня у Фастівському та Бучанському районах Київщини виникли пожежі та руйнування житлових будинків, загоряння трав'яного настилу.

Усі пожежі ліквідовано, наголосили в ДСНС.

На місцях працювало 35 рятувальників і 8 одиниць спеціальної техніки.

Зі свого боку керівник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов повідомив, що в одному з районів області внаслідок падіння уламків ракет пошкоджено приватні будинки, обійшлося без постраждалих.

"Падіння уламків російської ракети виявили і на території місцевого кладовища, де сталося загоряння, яке вдалося оперативно загасити працівникам ДСНС", - написав Нєбитов у телеграм-каналі.

"В іншому населеному пункті через атаку шахідів сталося пошкодження двоповерхової будівлі. Рятувальники зараз локалізують пожежу. Завдяки своєчасному переходу сторожа в укриття вдалося уникнути жертв", - також поінформував керівник обласної поліції.