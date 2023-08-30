Події

07:04 30.08.2023

ППО збила над Києвом близько 20 повітряних цілей, але уламки впали в кількох районах і є загиблі

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ППО збила над Києвом близько 20 повітряних цілей, але уламки впали в кількох районах і є загиблі

ППО збила над Києвом близько 20 повітряних цілей, але уламки впали в Шевченківському та Дарницькому районах, є загиблі, повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

Зазначається, що спочатку окупанти застосували ударні БПЛА (попередньо, баражуючі боєприпаси "Shahed"). Кілька груп дронів прямували до Києва за різними напрямками.

Незабаром у столицю полетіли ракети, запущені з бортів стратегічної авіації Ту-95мс. Загалом силами і засобами протиповітряної оборони було знищено понад 20 ворожих цілей (точну кількість, а також тип ракет і БПЛА офіційно оприлюднять Повітряні Сили).

Зазначається, що внаслідок падіння уламків у кількох районах загинули люди. Зокрема, у Шевченківському районі на території підприємства частини ракет убили двох людей, ще один зазнав ушкоджень. Також унаслідок падіння залишків ракет виникли руйнування та пожежі.

А в Шевченківському та Дарницькому районах уламки впали на території нежитлової забудови. У місцях падіння виникли загоряння, над ліквідацією пожеж працювали загони ДСНС.

Дані оперативного зведення уточнюють.

 

 

 

Теги: #атака #київ

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