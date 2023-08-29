Окупанти завдали 5 ракетних і 47 авіаударів по Україні за добу

Російські окупанти протягом минулої доби завдали 5 ракетних і 47 авіаційних ударів по території України, здійснили 48 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів із реактивних систем залпового вогню.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 вівторка, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Противник завдав авіаційних ударів у районі Удів, Зибиного, Першотравневого, Кислівки, Куп'янська Харківської області, Надiї, Твердохлібового, Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області, Кліщіївки, Дружби, Південного, Авдіївки, Старомайорського, Красногорівки та Мар'їнки Донецької області, Залізничного та Вербового Запорізької області.

Окупанти здійснили мінометні та артилерійські обстріли понад 110 населених пунктів у Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, зокрема міст Середина-Буда Сумської області, Сіверськ, Часів Яр, Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка, Курахове та Вугледар Донецької області, а також м. Херсон.

"Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - зазначили в Генштабі.