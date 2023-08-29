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19:20 29.08.2023

Голова НАЗК у зв'язку зі справою про конституційність положень закону "Про запобігання корупції": Е-декларування знову під загрозою

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Голова НАЗК у зв'язку зі справою про конституційність положень закону "Про запобігання корупції": Е-декларування знову під загрозою

Визнання неконституційними положень закону України "Про запобігання корупції", які зобов'язують чиновників подавати е-декларації та наділяють Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) повноваженнями щодо їхньої перевірки, може "повністю знівелювати процес е-декларування в Україні та унеможливить ефективну роботу антикорупційних органів", вважає голова НАЗК Олександр Новіков.

Таку думку він висловив у листі до президента України Володимира Зеленського напередодні розгляду справи про конституційність окремих положень згаданого закону, повідомляється на офіційному сайті НАЗК у вівторок.

"Конституційний Суд України (КСУ) розгляне справу щодо конституційності окремих положень Закону України "Про запобігання корупції", які зобов’язують посадовців подавати е-декларації та наділяють Національне агентство повноваженнями щодо їх перевірки. Голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков звернувся до Президента України Володимира Зеленського та описав ризики можливого рішення КСУ в цій справі", - йдеться в повідомленні НАЗК.

Як уточнюється, 15 червня КСУ відкрив провадження у справі за скаргою адвокатки - членкині Дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (КДКА) Закарпатської області Оксани Бухтоярової щодо відповідності Конституції окремих положень Закону України "Про запобігання корупції". Зокрема, адвокатка оскаржує положення, які визначають коло осіб, що прирівнюються до суб'єктів декларування, зобов'язують посадовців щорічно подавати електронні декларації та встановлюють щодо них види контролю.

"Визнання неконституційними положень Закону, що стосуються фінансового контролю, може повністю нівелювати процес е-декларування в Україні та унеможливить ефективну роботу антикорупційних органів. Це суттєво підірве досягнення у сфері протидії корупції та, як наслідок, негативно вплине як на фінансову підтримку міжнародних партнерів України, так і на її євроінтеграційні перспективи. Ухвалене в межах вказаної справи рішення КСУ, яке є обов’язковим і не підлягає оскарженню, може призвести до кризи у надзвичайно складний для країни час", - наголошує Новіков у листі до президента.

У повідомленні НАЗК сказано, що "майже три роки тому, 27 жовтня 2020 року, КСУ ухвалив рішення, яке на певний час заблокувало е-декларування та роботу НАЗК і призвело до так званої "конституційної кризи" в державі. Розв'язати кризу тоді вдалося лише завдяки спільним зусиллям влади та громадськості".

"Декларування є одним з ключових антикорупційних інструментів. Наразі ми очікуємо відновлення парламентом обов’язкового декларування публічних службовців, на пріоритетності цього неодноразово наголошували й наші міжнародні партнери. Ми сподіваємося на об’єктивний і неупереджений розгляд справи Конституційним Судом. Водночас закликаю громадськість пильно стежити за перебігом справи. Адже фактичне визнання неконституційними подання та перевірки декларацій означатиме поразку України в антикорупційній боротьбі", - додає Новіков.

Як повідомляється, голова НАЗК також скерував клопотання до КСУ з проханням залучити НАЗК до участі в розгляді справи, "оскільки ухвалене рішення може негативно вплинути на діяльність агентства. НАЗК готове надати суду вичерпні пояснення для повного та всебічного розгляду справи", - йдеться в повідомленні.

 

 

 

Теги: #кс #назк #е_декларування

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