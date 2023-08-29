Події

14:45 29.08.2023

Перебої в авіасполученні Великої Британії збережуться найближчими днями

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Перебої в авіасполученні Великої Британії збережуться найближчими днями

Усунення несправностей у системі управління повітряним рухом, що виникли в понеділок, триватиме ще кілька днів, заявив міністр транспорту Великої Британії Марк Гарпер в інтерв'ю BBC.

Причину збою належить встановити Національній службі управління повітряним рухом (NATS), проте уряд країни впевнений, що це не було кібератакою, додав міністр.

Днем раніше NATS була змушена обмежити пропускну спроможність повітряного простору країни через якусь "технічну проблему", що вплинула на роботу автоматизованих диспетчерських систем, йшлося в заяві регулятора.

Незважаючи на те, що неполадки вдалося усунути вже до полудня понеділка, пасажири, як і раніше, стикаються з перебоями в обслуговуванні на тлі зміщення графіка польотів.

Так, за даними сервісу FlightRadar24, унаслідок збою в одному лише аеропорту Хітроу затримали 36 і скасували 31 рейс, а кількість відкладених і скасованих рейсів у другому за розміром аеротерміналі країни, Гатвіку, досягла 68 і 23 відповідно.

Інцидентналежить до числа надзвичайних обставин, у зв'язку з чим авіакомпаніям не доведеться виплачувати пасажирам компенсацію, однак вони зобов'язані запропонувати їм відшкодування витрат або можливість скористатися іншим рейсом.

Теги: #велика_британія #авіасполучення

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