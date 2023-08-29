Україна повернула тіла ще 84 полеглих захисників

В Україну повернули тіла ще 84 полеглих захисників, повідомили в Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Сьогодні відбулася репатріація тіл загиблих українських військовослужбовців із тимчасово окупованих територій України (ТОТ). Таким чином вдалося повернути тіла ще 84 захисників", - ідеться в повідомленні Мінреінтеграції в телеграм-каналі у вівторок.

Як повідомляється, репатріація тіл із ТОТ відбулася за сприяння Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

У повідомленні зазначається, що "передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій. Тіла наших захисників після ідентифікації будуть передані їхнім рідним для гідного поховання".