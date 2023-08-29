Події

03:57 29.08.2023

Трампу 6 вересня офіційно висунуть звинувачення у втручанні у вибори у Джорджії

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Трампу 6 вересня офіційно висунуть звинувачення у втручанні у вибори у Джорджії

Екс-президенту США Дональду Трампу та ще 18 людям, які разом з ними проходять у справі про втручання у вибори у штаті Джорджія, офіційно висунуть звинувачення 6 вересня, повідомляє Associated Press з посиланням на судові документи.
Цього ж дня вони зможуть повідомити, чи визнають себе винними.
Велике журі присяжних Джорджії раніше ухвалило рішення пред'явити Трампу та групі з 18 осіб звинувачення у спробах скасувати результати президентських виборів 2020 року у штаті.
Колишнього президента звинувачують у 13 пунктах, серед яких змова з метою підроблення та подання неправдивих документів, а також порушення закону штату про боротьбу з рекетом та корупцією, підбурювання до порушення присяги державними службовцями. Раніше судова влада Джорджії погодилася залишити Трампа на волі в обмін на заставу.

Теги: #сша #трамп #звинувачення

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