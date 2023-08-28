Наступна зустріч послів щодо роботи над Формулою миру Зеленського збере понад 70 учасників - Жовква

У межах наступної зустрічі послів іноземних держав з обговорення та роботи над Формулою миру президента Володимира Зеленського зберуться понад 70 учасників, вона відбудеться в Києві, повідомив заступник глави Офісу президента Ігор Жовква.

"Ми орієнтуємося на нашу формулу, ми враховуємо всі ті пропозиції, зокрема від Китаю, Бразилії, які є раціональними і сумісними з інтересами миру, з інтересами України. На наступній зустрічі послів, що відбудеться цього тижня в Києві, буде ще більше учасників, думаю, понад 70", - розповів Жовква в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Як він наголосив, "дуже важливо, що в цій роботі щодо Формули миру бере участь Південно-Африканська Республіка, беруть участь інші держави Глобального Півдня – Бразилія, Індія, Китай".

За словами Жовкви, дипломатичний радник президента ПАР був на двох зустрічах щодо Формули миру - і в Копенгагені, і в Джидді.

Заступник глави Офісу президента України також зауважив, що "ми впевнено йдемо до того, щоб все-таки в цьому році, восени, провести саміт Формули миру".

"Мир в Україні може бути лише на основі Формули миру України, бо війна триває в Україні", - резюмував він.