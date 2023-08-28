Події

13:54 28.08.2023

Штурмовики Запорізького напрямку отримали допомогу від "Метінвесту"

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Гірничо-металургійна група "Метінвест" у рамках ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова передала десантно-штурмовій групі "Ведмеді" чергову партію допомоги - військовий одяг, взуття, бронежилети, а також тепловізійні приціли.

"Повномасштабна війна триває вже півтора року, і за цей час ми вже зробили чимало для наших бійців ЗСУ. Десятки бригад вже звернулися до нас по допомогу і кожній ми надали все необхідне. Продовжуємо це робити й надалі, з досвідом та певними навичками, підтримувати військових та наближувати нашу перемогу", - зазначив операційний директор "Метінвесту" Олександр Мироненко, слова якого наведено в пресрелізі.

При цьому наголошується, що "Метінвест" системно підтримує військових і передає на фронт дрони, "Старлінки", зарядні станції та оптику. І "Ведмеді" також отримують допомогу вже не вперше: захисники активно використовують надані дрони, зарядні станції, "Старлінки", засоби зв'язку, військову оптику. На рембазі військових фахівці "Метінвесту" також допомагають відновлювати автотехніку.

На всі запити воїнів реагують максимально оперативно. Військові зазначають, що це допомагає легше та ефективніше працювати на передовій запорізького напрямку.

"Наразі ми робимо все, щоб вибити ворога з нашої землі, щоб здобути перемогу. А завдяки "Метінвесту" ми можемо робити це ще ефективніше. Раніше ми вже отримували від компанії дрони, оптику, зарядні станції та "Старлінки", а цього разу отримуємо тактичні одяг та взуття. Також маємо сучасний тепловізійні приціли, завдяки яким ми зможемо нищити ворога і вночі", - сказав військовослужбовець ДШГ "Ведмеді" на псевдо "Нікітос".

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно керують ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

Теги: #метінвест

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