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13:08 28.08.2023

Кількість загиблих унаслідок удару РФ по Гоголевому Полтавської області збільшилася до трьох, одна людина вважається безвісти зниклою - глава МВС

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Кількість загиблих унаслідок удару РФ по Гоголевому Полтавської області збільшилася до трьох, одна людина вважається безвісти зниклою - глава МВС

Одного з тих, кого вважали зниклим безвісти внаслідок удару російських окупантів по олійниці в селищі Гоголеве Миргородського району Полтавської області, знайдено загиблим, отже, кількість жертв зросла до трьох осіб, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"У Гоголевому Полтавської області знайшли ще одного загиблого. Унаслідок російського удару по олійниці на Полтавщині загинули троє людей. Ще одна вважається безвісти зниклою. Шукаємо", - написав Клименко в телеграмі у понеділок.

За його словами, п'ятеро людей дістали ушкодження різного ступеня тяжкості. Усі постраждалі - працівники підприємства, по якому було завдано удару.

"Пожежу ліквідовано. Триває документування воєнного злочину Росії", - розповів Клименко.

Раніше повідомлялося про двох загиблих і п'ятьох поранених унаслідок нічного удару окупантів по олійниці в Гоголевому. Двох співробітників вважали зниклими безвісти, було розпочато їх пошуки.

Теги: #удар #полтавська_область

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