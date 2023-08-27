Події

22:58 27.08.2023

Окупанти знову обстріляли Сумську область, протягом дня було понад 170 вибухів

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Окупанти знову обстріляли Сумську область, протягом дня було понад 170 вибухів

Окупанти знову обстріляли Сумську область, протягом дня там було понад 170 вибухів, пошкоджено приватне домогосподарство, повідомляють у зведенні обласної військової адміністрації станом на 21.00 неділі.
"Протягом дня росіяни здійснили 22 обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 171 вибух. Обстрілів зазнали Хотинська, Білопільська, Есманська, Шалигинська, Середино-Будська, Дружбівська, Великописарівська, Путивльська громади", - йдеться у зведенні.
Ворог обстрілював громади з різних видів зброї: артилерії, гранатометів, мінометів, а також бойових вертольотів.
За даними обладміністрації, у Хотинській громаді було зафіксовано 31 вибух, Дружбівській - 3 вибухи, Шалигинській - 17, Великописарівській - 20, на територію Есманської громади ворог скинув 22 міни, на Путивльську - 8 мін.
У Середино-Будській громаді зафіксовано 39 вибухів, також був авіаційний обстріл із вертольота некерованими авіаційними ракетами - 6 вибухів. Унаслідок авіаудару пошкоджено приватне домогосподарство.
Крім того, по Білопільській громаді здійснено авіаційний обстріл з вертольота некерованими авіаційними ракетами - 8 вибухів. Також зафіксовано обстріл із мінометів - 17 вибухів.
 

Теги: #україна #обстріліи #сумська_область

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