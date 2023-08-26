Події

16:12 26.08.2023

У Київській області триває облаштування ще понад 150 укриттів у навчальних закладах

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У Київській області триває облаштування ще понад 150 укриттів у навчальних закладах

У Київській області у 884 навчальних закладах уже відремонтовано об'єкти цивільного захисту та найпростіші укриття, триває робота над облаштуванням ще понад 150 укриттів, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Руслан Кравченко.

"Завдяки допомозі наших партнерів із регіону Іль-де-Франс, школи Київської області отримали 1000 планшетів. Щоб пройти без проблем опалювальний сезон, навчальним закладам передали 150 генераторів. Крім того, закупили 45 шкільних автобусів, щоб підвозити дітей до навчальних закладів. 18 автобусів уже передали громадам, ще 27 - передамо протягом вересня", - цитує Кравченка пресслужба обладміністрації.

Теги: #укриття #київська_область

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