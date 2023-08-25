Для мешканців пошкодженого внаслідок пожежі будинку в Києві обладнали тимчасове місце в найближчій школі - КМВА

Міська влада обладнала місце в приміщенні школи для проживання мешканців будинку в Печерському районі Києва, де у п'ятницю, 25 серпня, сталася масштабна пожежа.

"Мешканцям, яких евакуювали внаслідок пожежі в Печерському районі, тимчасово запропоновано облаштоване приміщення в найближчий школі. Всі комунальні служби, служби соціального захисту працюють на місті події. Також є намет Червоного Хреста з усім необхідним", - повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, у триповерховому житловому будинку в Печерському районі столиці сталося загоряння, вогонь перекинувся на дах будівлі на загальній площі 1000 кв. м. Пожежу було ліквідовано силами ДСНС. Мешканців будинку евакуювали, одній постраждалій медики надали допомогу на місці.