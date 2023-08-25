У центрі Києва горить триповерховий житловий будинок, мешканців евакуюють - Кличко

У центрі Києва на Печерську горить триповерховий житловий будинок, вогонь поширився на дах будівлі на загальній площі 1 тис. кв. м, мешканців евакуюють, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"У Печерському районі пожежно-рятувальні служби ліквідовують пожежу в житловому будинку. Загоряння виникло в квартирі на третьому поверсі триповерхового будинку, й вогонь розповсюдився на дах будівлі на загальній площі 1000 м.кв. Відбувається евакуація мешканців будинку", - написав він у телеграм-каналі у п'ятницю вдень.

За його словами, даних про постраждалих поки що немає, але медики прибули на місце події. "Медики чергують на місці", - зазначив Кличко.