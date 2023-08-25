Події

15:36 25.08.2023

У центрі Києва горить триповерховий житловий будинок, мешканців евакуюють - Кличко

1 хв читати
У центрі Києва горить триповерховий житловий будинок, мешканців евакуюють - Кличко

У центрі Києва на Печерську горить триповерховий житловий будинок, вогонь поширився на дах будівлі на загальній площі 1 тис. кв. м, мешканців евакуюють, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"У Печерському районі пожежно-рятувальні служби ліквідовують пожежу в житловому будинку. Загоряння виникло в квартирі на третьому поверсі триповерхового будинку, й вогонь розповсюдився на дах будівлі на загальній площі 1000 м.кв. Відбувається евакуація мешканців будинку", - написав він у телеграм-каналі у п'ятницю вдень.

За його словами, даних про постраждалих поки що немає, але медики прибули на місце події. "Медики чергують на місці", - зазначив Кличко.

Теги: #кличко #київ #пожежа

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:11 25.08.2023
Для мешканців пошкодженого внаслідок пожежі будинку в Києві обладнали тимчасове місце в найближчій школі - КМВА

Для мешканців пошкодженого внаслідок пожежі будинку в Києві обладнали тимчасове місце в найближчій школі - КМВА

13:44 25.08.2023
Правоохоронці викрили групу фальшивомонетників у Києві

Правоохоронці викрили групу фальшивомонетників у Києві

18:08 24.08.2023
У Парижі відкрито Київський сквер - Кличко

У Парижі відкрито Київський сквер - Кличко

15:08 24.08.2023
У Буданова повідомили, що за ініціативою Кличка Київ виділив з бюджету 250 млн грн на озброєння та інші потреби розвідників

У Буданова повідомили, що за ініціативою Кличка Київ виділив з бюджету 250 млн грн на озброєння та інші потреби розвідників

13:09 24.08.2023
Кличко обговорить із мером Парижа подальшу співпрацю

Кличко обговорить із мером Парижа подальшу співпрацю

13:10 23.08.2023
Україна б'ється за незалежність під державним прапором і обов'язково переможе - Кличко

Україна б'ється за незалежність під державним прапором і обов'язково переможе - Кличко

09:52 23.08.2023
Прокуратура Києва через суд вимагає внести до Держреєстру нерухомих пам'яток Контрактовий будинок, а також Старий і Новий академічні корпуси на Подолі

Прокуратура Києва через суд вимагає внести до Держреєстру нерухомих пам'яток Контрактовий будинок, а також Старий і Новий академічні корпуси на Подолі

23:34 22.08.2023
У Києві відновлено рух трамваїв маршрутами №8 та 28Д - КМДА

У Києві відновлено рух трамваїв маршрутами №8 та 28Д - КМДА

18:29 22.08.2023
Цього року до шкіл Києва підуть 25 тисяч першокласників, усі школи відкриються - Кличко

Цього року до шкіл Києва підуть 25 тисяч першокласників, усі школи відкриються - Кличко

13:24 22.08.2023
У Києві 23-24 серпня заплановано виключно місцеві заходи - КМВА

У Києві 23-24 серпня заплановано виключно місцеві заходи - КМВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Міноборони готує позови через твердження у ЗМІ про нібито підміну зимової військової форми літньою

Данілов: Удари безпілотників по Росії - це про справедливість

Україна отримає F-16 від Нідерландів через шість-вісім місяців, коли буде виконано декілька умов, – міністерка оборони

Словенія приєдналася до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України - Зеленський

Фінляндія надасть Україні військову допомогу на EUR94 млн

ОСТАННЄ

НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення заступника одеського воєнкома Галушка на більш ніж 14 млн грн

Рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку на Печерську в Києві - Кличко

Латвія передала Україні ще один вертоліт Мі-17 - міністр оборони

Міноборони готує позови через твердження у ЗМІ про нібито підміну зимової військової форми літньою

СБУ повідомила про підозру гендиректору авіакомпанії РФ, який переправив в Україну "вагнерівських" інструкторів з Ірану

АРМА відкрило реєстр заарештованих активів

Данілов: Удари безпілотників по Росії - це про справедливість

Україна отримає F-16 від Нідерландів через шість-вісім місяців, коли буде виконано декілька умов, – міністерка оборони

"Метінвест" розпочав виробництво макетів військової техніки, що вводять ворога в оману

"Сільпо" за підтримки Мінветеранів запускає кампанію "Ми хочемо продавати ветеранську продукцію"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА