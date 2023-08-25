Сили оборони мали успіх на двох напрямках на південному фронті

Українські військові мали успіх на двох напрямках на південному фронті та продовжують ведення наступальної операції в бік Мелітополя, повідомив спікер Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов у п'ятницю вранці.

"На напрямках Новоданилівка - Новопрокопівка та Мала Токмачка - Очеретувате мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - цитує Ковальова телеграм-канал Military Media Center.

За словами спікера, на бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступ південніше міста Бахмут.