Події

09:04 25.08.2023

Сили оборони мали успіх на двох напрямках на південному фронті

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Сили оборони мали успіх на двох напрямках на південному фронті

Українські військові мали успіх на двох напрямках на південному фронті та продовжують ведення наступальної операції в бік Мелітополя, повідомив спікер Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов у п'ятницю вранці.

"На напрямках Новоданилівка - Новопрокопівка та Мала Токмачка - Очеретувате мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - цитує Ковальова телеграм-канал Military Media Center.

За словами спікера, на бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступ південніше міста Бахмут.

Теги: #фронт #ситуація #генштаб_зсу

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