Окупанти за добу випустили по Херсонщині півтисячі снарядів, одна людина загинула, троє дістали поранення

Окупанти за добу випустили по Херсонщині півтисячі снарядів, одна людина загинула, поранення дістали троє людей, серед них дитина, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у п'ятницю вранці.

"За минулу добу противник здійснив 81 обстріл, випустивши 501 снаряд із мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 16 снарядів", - написав він у телеграм-каналі

"У результаті російської агресії 1 людина загинула, ще 3 - дістали поранення, з них - 1 дитина", - наголосив Прокудін.

За даними ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, будівлю комбінату в Херсоні, адмінбудівлю та об'єкт критичної інфраструктури. Під обстрілом також опинилися будівлі медичного закладу та магазину в Херсонському районі, територія елеватора та складські приміщення, будівлі навчальних закладів у Бериславському районі.