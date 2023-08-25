Сили оборони за добу ліквідували 470 окупантів і 28 артилерійських систем

Сили оборони за добу ліквідували 470 окупантів, 3 танки, 10 бронемашин, 28 артсистем, 1засіб ППО, 12 безпілотників, 3 крилаті ракети, 18 одиниць авто і спецтехніки супротивника, повідомляють у зведенні Генштабу Збройних сил України в п'ятницю вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.08. 23 орієнтовно склали: особового складу - близько 259630 (+470) осіб, танків - 4378 (+3) од, бойових броньованих машин - 8521 (+10) од, артилерійських систем - 5361 (+28) од, РСЗВ - 724 (+1) од, засоби ППО - 495 (+1) од, літаків - 315 (+0) од, гелікоптерів - 316 (+0) од, БПЛА оперативної групи ППО - 495 (+1) од, вертольотів - 316 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4356 (+12), крилаті ракети - 1409 (+3), кораблі - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 7790 (+17) од, спеціальна техніка/спеціальне обладнання - 802 (+1)", - зазначається в повідомленні.

Дані уточнюються.