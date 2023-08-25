Події

07:06 25.08.2023

Окупанти минулої доби завдали сім ракетних і 47 авіаційних ударів

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Окупанти минулої доби завдали сім ракетних і 47 авіаційних ударів

Минулої доби ворог завдав 7 ракетних і 47 авіаційних ударів, здійснив 69 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні станом на 06.00 п'ятниці.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - ідеться в повідомленні, опублікованому у фейсбуці.

Крім того, зазначають у Генштабі, у ніч на 25 серпня Російська Федерація завдала чергового ракетно-авіаційного удару по території нашої держави.

Інформація про наслідки цієї терористичної атаки поки уточнюється.

Імовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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