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03:12 25.08.2023

Трамп був арештований і відразу ж випущений із в'язниці під заставу - CNN

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Трамп був арештований і відразу ж випущений із в'язниці під заставу - CNN

Колишнього президента США Дональда Трампа заарештували і помістили до в'язниці округу Фултон, після цього його відразу ж випустили під заставу, повідомляє американська телерадіокомпанія CNN із посиланням на судові записи.
Раніше зазначалося, що всі 19 обвинувачених у справі про втручання у вибори в штаті Джорджія проходитимуть ту саму процедуру, що й усі інші обвинувачені в кримінальних справах в окрузі, включно зі зняттям відбитків пальців і фотографуванням.
Однак члени команди Трампа заявили, що вони досі не впевнені в тому, чи буде експрезидент робити свій фоторобот.
"Як і у випадку з іншими 18 обвинуваченими, які вже здалися до в'язниці, проходження Трампом процедури, найімовірніше, буде завершене швидко, оскільки колишній президент і його адвокати схвалили угоду про заставу", - інформує CNN.
Наголошуэться, що в рамках цієї угоди Трамп погодився внести заставу в розмірі $200 тис. і виконати інші умови звільнення, зокрема не використовувати соціальні мережі для залякування обвинувачених і свідків у справі.

Теги: #сша #арешт #трамп #застава

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