Трамп був арештований і відразу ж випущений із в'язниці під заставу - CNN

Колишнього президента США Дональда Трампа заарештували і помістили до в'язниці округу Фултон, після цього його відразу ж випустили під заставу, повідомляє американська телерадіокомпанія CNN із посиланням на судові записи.

Раніше зазначалося, що всі 19 обвинувачених у справі про втручання у вибори в штаті Джорджія проходитимуть ту саму процедуру, що й усі інші обвинувачені в кримінальних справах в окрузі, включно зі зняттям відбитків пальців і фотографуванням.

Однак члени команди Трампа заявили, що вони досі не впевнені в тому, чи буде експрезидент робити свій фоторобот.

"Як і у випадку з іншими 18 обвинуваченими, які вже здалися до в'язниці, проходження Трампом процедури, найімовірніше, буде завершене швидко, оскільки колишній президент і його адвокати схвалили угоду про заставу", - інформує CNN.

Наголошуэться, що в рамках цієї угоди Трамп погодився внести заставу в розмірі $200 тис. і виконати інші умови звільнення, зокрема не використовувати соціальні мережі для залякування обвинувачених і свідків у справі.