Події

19:08 24.08.2023

Сили оборони за добу завдали ударів по 2 пунктах управління і 14 місцях скупчення окупантів

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Сили оборони за добу завдали ударів по 2 пунктах управління і 14 місцях скупчення окупантів

Авіація сил оборони України завдала протягом доби одного удару по пункту управління російських окупантів, 13 ударів по районах зосередження особового складу і три удари по зенітно-ракетних комплексах противника, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 четверга, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Своєю чергою підрозділи українських ракетних військ і артилерії протягом доби вразили один пункт управління, один район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, три артилерійські засоби на вогневих позиціях, один засіб протиповітряної оборони, один склад боєприпасів та одну станцію радіоелектронної боротьби противника.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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