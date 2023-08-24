Унаслідок удару по Кураховому постраждали 4 людини - поліція

Кількість постраждалих унаслідок артилерійського удару по місту Кураховому Донецької області зросла до чотирьох осіб, повідомляється на сайті Національної поліції України в четвер.

"Усі постраждалі - жінки віком 25, 47, 62 та 66 років", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося про трьох постраждалих.

Російські окупанти в четвер, 24 серпня, близько 11:00 завдали удару зі ствольної артилерії по центру міста Курахового Донецької області. "Снаряди росіян влучили в один із місцевих супермаркетів, де на той час перебували цивільні. Троє місцевих мешканок віком від 25 до 66 років отримали мінно-вибухові травми та забої, одну з них дістали з-під завалів. Усім постраждалим надали кваліфіковану медичну допомогу", - розповіли в Офісі генерального прокурора.