Події

18:57 24.08.2023

Унаслідок удару по Кураховому постраждали 4 людини - поліція

1 хв читати

Кількість постраждалих унаслідок артилерійського удару по місту Кураховому Донецької області зросла до чотирьох осіб, повідомляється на сайті Національної поліції України в четвер.

"Усі постраждалі - жінки віком 25, 47, 62 та 66 років", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося про трьох постраждалих.

Російські окупанти в четвер, 24 серпня, близько 11:00 завдали удару зі ствольної артилерії по центру міста Курахового Донецької області. "Снаряди росіян влучили в один із місцевих супермаркетів, де на той час перебували цивільні. Троє місцевих мешканок віком від 25 до 66 років отримали мінно-вибухові травми та забої, одну з них дістали з-під завалів. Усім постраждалим надали кваліфіковану медичну допомогу", - розповіли в Офісі генерального прокурора.

Теги: #обстріл #курахове

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:08 24.08.2023
Російські окупанти обстріляли супермаркет у Кураховому, троє людей постраждали - Офіс генпрокурора

Російські окупанти обстріляли супермаркет у Кураховому, троє людей постраждали - Офіс генпрокурора

12:52 24.08.2023
Унаслідок ворожого обстрілу прикордоння Сумщини поранено двох цивільних

Унаслідок ворожого обстрілу прикордоння Сумщини поранено двох цивільних

12:03 24.08.2023
Внаслідок ворожого обстрілу Херсона постраждали троє людей, серед них дитина -

Внаслідок ворожого обстрілу Херсона постраждали троє людей, серед них дитина -

11:51 24.08.2023
Одна з ТЕС "ДТЕК" припинила вироблення е/е через обстріли

Одна з ТЕС "ДТЕК" припинила вироблення е/е через обстріли

11:05 24.08.2023
Ворог обстрілює центр Херсона - голова обладміністрації

Ворог обстрілює центр Херсона - голова обладміністрації

18:48 23.08.2023
Окупанти двічі обстріляли Марганецьку громаду на Дніпропетровщині - голова ОВА

Окупанти двічі обстріляли Марганецьку громаду на Дніпропетровщині - голова ОВА

15:22 23.08.2023
Унаслідок обстрілу Херсона постраждала жінка - ОВА

Унаслідок обстрілу Херсона постраждала жінка - ОВА

14:20 23.08.2023
Гроза залишила без світла понад 130 населених пунктів на заході України

Гроза залишила без світла понад 130 населених пунктів на заході України

15:12 20.08.2023
Унаслідок недільних артобстрілів Куп'янська поранено 11 осіб - Синєгубов

Унаслідок недільних артобстрілів Куп'янська поранено 11 осіб - Синєгубов

14:33 20.08.2023
Окупанти обстріляли прикордонний Вовчанськ, виникли пожежі, загинула людина

Окупанти обстріляли прикордонний Вовчанськ, виникли пожежі, загинула людина

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

САП і НАБУ підозрюють першого заступника міністра агрополітики та ексзаступника міністра економіки у зловживаннях під час закупівлі гумдопомоги

Норвегія передасть Україні винищувачі F-16 і систему ППО IRIS-T - прем'єр

Зеленський: Ми не повинні втратити мотивацію наших бійців під час контрнаступу

Байден у День Незалежності України оголосив про нові санкції проти причетних до примусового вивезення українських дітей

Португалія візьме участь у підготовці українських пілотів на F-16 - Зеленський

ОСТАННЄ

САП і НАБУ підозрюють першого заступника міністра агрополітики та ексзаступника міністра економіки у зловживаннях під час закупівлі гумдопомоги

Рада підтримала законопроєкт про скасування митного та прикордонного контролю для вантажів на станції Рені

НАЗК внесло Philip Morris та Japan Tobacco до списку міжнародних спонсорів війни

Сили оборони за добу завдали ударів по 2 пунктах управління і 14 місцях скупчення окупантів

ЗСУ відбили наступ окупантів на куп'янському, авдіївському та мар'їнському напрямках, наступають на мелітопольському - Генштаб ЗСУ

Норвегія передасть Україні винищувачі F-16 і систему ППО IRIS-T - прем'єр

Зеленський: Ми не повинні втратити мотивацію наших бійців під час контрнаступу

У Парижі відкрито Київський сквер - Кличко

Зеленський: Треба подумати, для кого страшніші ті 20 тис. "вагнерівців", які залишилися і є неконтрольованими, - для України, Білорусі, Польщі чи Росії

США внесли до санкційних списків щодо РФ 11 фізосіб і дві структури

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА