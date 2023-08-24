Зеленський: Ми не повинні втратити мотивацію наших бійців під час контрнаступу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не можна допустити зниження мотивації українських бійців під час контрнаступальних дій.

"Позитивний контрнаступ залежить від багатьох речей. Ми не повинні втратити мотивацію бійців. Для цього і з партнерами, і сьогодні напряму говорили про долучення максимальної кількості партнерів щодо локаційних броньованих медичних машин. Нам сьогодні це дуже важливо", - заявив Зеленський на пресконференції з прем'єром Норвегії в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

За словами президента, важливо "не втратити мотивацію бійців, які знають, що в разі чого медпрацівник, хірург, лікар, військовий хірург прикриють бійців, зможуть зберегти життя, що евакуатор працюватиме, що броньована техніка буде на місці, що він і ти захищаєте свою державу".

"Але зовсім інша мотивація (буде - ІФ-У), коли ти захищаєш свою державу, а тебе не захищає ніяка техніка. Це абсолютно несправедливо", - наголосив він.

Тому, зазначив Зеленський, "ми вирішуємо багато (питань - ІФ-У), які впливають на позитивний контрнаступ".