Російські окупанти обстріляли супермаркет у Кураховому, троє людей постраждали - Офіс генпрокурора

Російські окупанти в четвер, 24 серпня, близько 11:00 завдали удару зі ствольної артилерії по центру міста Курахове Донецької області, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Снаряди росіян влучили в один з місцевих супермаркетів, де на той час перебували цивільні. Троє місцевих мешканок віком від 25 до 66 років дістали мінно-вибухові травми та забої, одну з них дістали з-під завалів. Усім постраждалим надали кваліфіковану медичну допомогу", - зазначено в повідомленні.

Крім того, ще один боєприпас влучив в адміністративну будівлю, біля якої загорілися два автомобілі. Також пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, вікна та фасад багатоквартирного житлового будинку.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).