Події

15:08 24.08.2023

Російські окупанти обстріляли супермаркет у Кураховому, троє людей постраждали - Офіс генпрокурора

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Російські окупанти в четвер, 24 серпня, близько 11:00 завдали удару зі ствольної артилерії по центру міста Курахове Донецької області, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Снаряди росіян влучили в один з місцевих супермаркетів, де на той час перебували цивільні. Троє місцевих мешканок віком від 25 до 66 років дістали мінно-вибухові травми та забої, одну з них дістали з-під завалів. Усім постраждалим надали кваліфіковану медичну допомогу", - зазначено в повідомленні.

Крім того, ще один боєприпас влучив в адміністративну будівлю, біля якої загорілися два автомобілі. Також пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, вікна та фасад багатоквартирного житлового будинку.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Теги: #обстріл #курахове

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