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14:36 24.08.2023

Португалія візьме участь у підготовці українських пілотів на F-16 - Зеленський

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Португалія візьме участь у підготовці українських пілотів на F-16 - Зеленський

Португалія підтвердила готовність приєднатися до підготовки українських пілотів на F-16, повідомив президент України Володимир Зеленський у четвер у Києві після переговорів із президентом Португалії Марселу Ребелу де Соза.

"Португалія є учасницею нашої танкової та авіаційної коаліції. Сьогодні Португалія підтвердила готовність приєднатися до підготовки українських пілотів та інженерного складу на літаках F-16", - сказав він.

"Ми також обговорили можливості для розширення оборонного співробітництва, зокрема щодо постачання Україні броньованої медичної техніки та обладнання для розмінування", - зазначив президент.

Він також відзначив важливість того, що Португалія приєдналася до декларації "Великої сімки" щодо гарантій безпеки для України.

"Дякуємо за те, що Португалія підтримала Формулу миру, бере участь у спільній роботі з партнерами з підготовки самітів "Україна - Латинська Америка", "Україна - Африка", - сказав він.

За словами Зеленського, "ми розраховуємо на потужну, системну роботу й системну угоду щодо відновлення між нашими державами".

Теги: #португалія #f_16

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