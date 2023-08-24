Події

12:52 24.08.2023

Унаслідок ворожого обстрілу прикордоння Сумщини поранено двох цивільних

1 хв читати

Унаслідок ворожого мінометного обстрілу Краснопільської територіальної громади Сумської області в середу ввечері поранено чоловіка та жінку, інформують в Офісі генерального прокурора.

"За даними слідства, 23 серпня 2023 року близько 20:00 з території російської федерації з міномета обстріляли Краснопільську територіальну громаду Сумської області. Пошкоджено домоволодіння, трактор та автомобіль місцевих жителів. 61-річний господар будинку та його 57-річна дружина дістали поранень", - ідеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в четвер.

За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілу. Надалі матеріали кримінального провадження будуть передані до УСБУ в Сумській області.

Теги: #обстріл #сумська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:03 24.08.2023
Внаслідок ворожого обстрілу Херсона постраждали троє людей, серед них дитина -

Внаслідок ворожого обстрілу Херсона постраждали троє людей, серед них дитина -

11:51 24.08.2023
Одна з ТЕС "ДТЕК" припинила вироблення е/е через обстріли

Одна з ТЕС "ДТЕК" припинила вироблення е/е через обстріли

11:05 24.08.2023
Ворог обстрілює центр Херсона - голова обладміністрації

Ворог обстрілює центр Херсона - голова обладміністрації

07:01 24.08.2023
Росіяни за день 31 раз обстріляли Сумщину

Росіяни за день 31 раз обстріляли Сумщину

18:48 23.08.2023
Окупанти двічі обстріляли Марганецьку громаду на Дніпропетровщині - голова ОВА

Окупанти двічі обстріляли Марганецьку громаду на Дніпропетровщині - голова ОВА

15:22 23.08.2023
Унаслідок обстрілу Херсона постраждала жінка - ОВА

Унаслідок обстрілу Херсона постраждала жінка - ОВА

14:20 23.08.2023
Гроза залишила без світла понад 130 населених пунктів на заході України

Гроза залишила без світла понад 130 населених пунктів на заході України

12:13 23.08.2023
У Ромнах унаслідок атаки безпілотниками загинули двоє педагогів, можливо, ще двоє заблоковані під завалами - ДСНС

У Ромнах унаслідок атаки безпілотниками загинули двоє педагогів, можливо, ще двоє заблоковані під завалами - ДСНС

11:20 23.08.2023
Унаслідок влучання БПЛА повністю зруйновано будівлю навчального закладу в Ромнах - ОВА

Унаслідок влучання БПЛА повністю зруйновано будівлю навчального закладу в Ромнах - ОВА

00:42 22.08.2023
Внаслідок ворожих обстрілів у Сумській області за день зафіксували 86 вибухів

Внаслідок ворожих обстрілів у Сумській області за день зафіксували 86 вибухів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У ГУР Міноборони розповіли подробиці спецоперації в Криму: Усі завдання виконано, українські захисники без втрат залишили місце подій

Ми жорстко ставитимемося до тих, хто намагатиметься зсередини послабити українську силу - Зеленський

Кількість постраждалих у Дніпрі збільшилася до 10 осіб - голова ОВА

Внаслідок ворожого обстрілу Херсона постраждали троє людей, серед них дитина -

Підрозділи ГУР Міноборони здійснили висадку в Криму в межах спецоперації - Юсов

ОСТАННЄ

Норвегія передасть Україні зенітні ракети IRIS-T та обладнання для розмінування

Норвегія виділяє 1,5 млрд крон, щоб забезпечити постачання газу та електроенергії в Україну

У ГУР Міноборони розповіли подробиці спецоперації в Криму: Усі завдання виконано, українські захисники без втрат залишили місце подій

Кличко обговорить із мером Парижа подальшу співпрацю

Ми жорстко ставитимемося до тих, хто намагатиметься зсередини послабити українську силу - Зеленський

Компанія Baykar Makina до Дня Незалежності подарувала українським розвідникам БПЛА Bayraktar - ГУР МО

В Україні у п'ятницю без опадів, у суботу очікується короткочасний дощ у північно-західних областях

Кількість постраждалих у Дніпрі збільшилася до 10 осіб - голова ОВА

Ексголова НБУ Шевченко заявляє про інкримінування йому нової статті без можливості застави і з покаранням до 15 років

Президент і перша леді взяли участь у заході "Молитва за Україну"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА