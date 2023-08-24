Унаслідок ворожого обстрілу прикордоння Сумщини поранено двох цивільних

Унаслідок ворожого мінометного обстрілу Краснопільської територіальної громади Сумської області в середу ввечері поранено чоловіка та жінку, інформують в Офісі генерального прокурора.

"За даними слідства, 23 серпня 2023 року близько 20:00 з території російської федерації з міномета обстріляли Краснопільську територіальну громаду Сумської області. Пошкоджено домоволодіння, трактор та автомобіль місцевих жителів. 61-річний господар будинку та його 57-річна дружина дістали поранень", - ідеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в четвер.

За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілу. Надалі матеріали кримінального провадження будуть передані до УСБУ в Сумській області.