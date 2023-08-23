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21:33 23.08.2023

Генсек ООН: Мою наступну доповідь про порушення прав людини в Криму незабаром буде представлено Генеральній Асамблеї

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Генсек ООН: Мою наступну доповідь про порушення прав людини в Криму незабаром буде представлено Генеральній Асамблеї

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш повідомив, що незабаром представить новий щорічний звіт про порушення прав людини в тимчасово окупованому Криму, який є територією України.

"Щодо статусу Автономної Республіки Крим та міста Севастополя у складі України ООН продовжує керуватися резолюціями Генеральної Асамблеї, зокрема, Резолюцією A/RES/68/262 про територіальну цілісність України. Відповідно до цих резолюцій ООН віддана суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, що простягаються до її територіальних вод. На прохання Генеральної Асамблеї я продовжую публікувати доповіді про ситуацію з правами людини в тимчасово окупованому АР Крим та місті Севастополі. Моя наступна 9-та доповідь незабаром буде представлена Генеральній Асамблеї", - сказав він під час онлайн-звернення на Третьому саміті Кримської платформи в середу в Києві.

Також Генсек ООН зазначив, що Управління Верховного комісара з прав людини продовжить уважно стежити за ситуацією з правами людини.

Він наголосив, що повага до територіальної цілісності держав є фундаментальною основою міжнародного права і наріжним каменем Статуту ООН.

"Міжнародне право однозначне. Кожна держава повинна утримуватися від будь-яких дій, спрямованих на повне або часткове порушення національної єдності та територіальної цілісності будь-якої іншої держави. Вкрай важливо, що територія держави не повинна бути об'єктом здобуття іншою державою внаслідок застосування сили або погроз", - сказав Гутерреш.

 

 

Теги: #оон #генсек #доповідь

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