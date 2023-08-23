Військові 24 ОМБр і поліцейські встановили прапор України на териконі біля Горлівки в Донецькій області

Військовослужбовці 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила спільно з представниками Національної поліції Торецького відділення встановили Державний прапор України на одному з териконів біля Горлівки, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Сьогодні, в День Державного прапора України, військові 24 ОМБр імені короля Данила спільно з представниками Торецького відділення Національної поліції в Донецькій області встановили прапор України на одному з териконів поблизу Горлівки", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому у фейсбуці у середу.

У Генштабі наголошують, що "це нагадування всім тим, хто лишився на тимчасово окупованій території, що Донеччина, Луганщина і Крим обов'язково повернуться під український прапор".