Німеччина планує спростити правила набуття громадянства
Федеральний уряд Німеччини в середу схвалив законопроєкт, що дає змогу полегшити процес набуття громадянства країни і прискорити процес інтеграції іммігрантів, передає агентство Associated Press (AP).
"Ми створюємо сучасне імміграційне законодавство, яке віддає належне нашому різноманітному суспільству", - заявила міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер в середу.
"Реформа стала результатом багаторічних дебатів", - додала вона.
Відповідно до законопроєкту, на набуття громадянства Німеччини зможуть претендувати особи, які прожили в країні п'ять років або, за наявності "особливих досягнень у сфері інтеграції", три роки.
Дітей, народжених у Німеччині, автоматично вважатимуть громадянами країни, якщо хоча б один із батьків проживав у ФРН на законних підставах щонайменше п'ять років.
Крім того, припинить дію обмеження на отримання подвійного громадянства.
Претенденти на набуття громадянства повинні будуть надати докази того, що вони зможуть забезпечувати себе і свою сім'ю без отримання державної допомоги.
Законопроєкт покликаний, крім іншого, залучити в Німеччину більше кваліфікованих кадрів і розв'язати проблему нестачі робочої сили.
Законопроєкт, затверджений канцлером Німеччини Олафом Шольцом і членами уряду, потребує схвалення бундестагу. Обговорення проєкту в бундестазі відбудеться після літніх канікул. Змінене законодавство може почати діяти в січні наступного року.
Опозиційна партія Християнсько-соціальний союз (ХСС) виступила з критикою реформи. Депутат бундестагу від ХСС Андреа Ліндгольц заявила, що уряд "посилає абсолютно неправильний сигнал", бо місцева влада безуспішно бореться з величезною кількістю нових мігрантів, і що пріоритетом влади має бути боротьба з "нелегальною міграцією".
Близько 14% населення Німеччини, або 12 млн осіб, не мають німецького громадянства, незважаючи на те, що близько 5 млн із них прожили в країні щонайменше 10 років. Рівень натуралізації в Німеччині значно нижчий за середній у Європейському Союзі.