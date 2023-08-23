Німеччина планує спростити правила набуття громадянства

Федеральний уряд Німеччини в середу схвалив законопроєкт, що дає змогу полегшити процес набуття громадянства країни і прискорити процес інтеграції іммігрантів, передає агентство Associated Press (AP).

"Ми створюємо сучасне імміграційне законодавство, яке віддає належне нашому різноманітному суспільству", - заявила міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер в середу.

"Реформа стала результатом багаторічних дебатів", - додала вона.

Відповідно до законопроєкту, на набуття громадянства Німеччини зможуть претендувати особи, які прожили в країні п'ять років або, за наявності "особливих досягнень у сфері інтеграції", три роки.

Дітей, народжених у Німеччині, автоматично вважатимуть громадянами країни, якщо хоча б один із батьків проживав у ФРН на законних підставах щонайменше п'ять років.

Крім того, припинить дію обмеження на отримання подвійного громадянства.

Претенденти на набуття громадянства повинні будуть надати докази того, що вони зможуть забезпечувати себе і свою сім'ю без отримання державної допомоги.

Законопроєкт покликаний, крім іншого, залучити в Німеччину більше кваліфікованих кадрів і розв'язати проблему нестачі робочої сили.

Законопроєкт, затверджений канцлером Німеччини Олафом Шольцом і членами уряду, потребує схвалення бундестагу. Обговорення проєкту в бундестазі відбудеться після літніх канікул. Змінене законодавство може почати діяти в січні наступного року.

Опозиційна партія Християнсько-соціальний союз (ХСС) виступила з критикою реформи. Депутат бундестагу від ХСС Андреа Ліндгольц заявила, що уряд "посилає абсолютно неправильний сигнал", бо місцева влада безуспішно бореться з величезною кількістю нових мігрантів, і що пріоритетом влади має бути боротьба з "нелегальною міграцією".

Близько 14% населення Німеччини, або 12 млн осіб, не мають німецького громадянства, незважаючи на те, що близько 5 млн із них прожили в країні щонайменше 10 років. Рівень натуралізації в Німеччині значно нижчий за середній у Європейському Союзі.