Джемілєв: Звільнення Криму - питання життя корінного народу

Питання звільнення Криму є питанням життя кримськотатарського народу, заявив народний депутат Мустафа Джемілєв (фракція "Європейська солідарність").

"З'явилися перспективи в найближчому майбутньому звільнити всі окуповані наші території, зокрема й Крим. Якомога швидше звільнення особливо важливе для корінного народу Криму - кримських татар, оскільки для них - це питання або подальшого розвитку, або повного зникнення як корінної нації", - сказав Джемілєв на 3-му саміті Кримської платформи в середу в Києві.

Джемілєв також зазначив, що українське суспільство ніколи не прийме пропозицій пожертвувати своїми територіями, зокрема Кримом, для припинення війни з Росією.

"Ми вважаємо великою помилкою думку, що можна запобігти розширенню воєнного конфлікту і забезпечити довгостроковий мир шляхом задоволення незаконних умов агресора і терориста", - сказав Джемілєв.

Він нагадав, що за різними оцінками, після окупації Росією Криму на півострів "заїхав" майже мільйон громадян РФ, а "10% кримських татар і десятки тисяч етнічних українців під тиском російських окупантів змушені були виїхати з Криму".

Джемілєв також вважає помилкою, що після повернення кримських татар на півострів (початок 90-х років ХХ століття - ІФ-У) у Криму не було відновлено національно-територіальної автономії. При цьому він зазначив, що міжнародні документи та ухвалені Верховною Радою закони дають змогу виправити цю помилку.