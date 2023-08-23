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17:34 23.08.2023

В Україні зібрано 20,7% баштанних культур

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В Україні зібрано 20,7% баштанних культур

Українські аграрії станом на середину серпня зібрали 20,7% запланованих до врожаю баштанних культур, що становило 50,4 тис. тонн, з яких 38 тис. тонн кавунів і 12,4 тис. тонн динь, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Згідно з повідомленням, площа, з якої вже зібрано баштанні культури, становить 6,2 тис. га. Середня врожайність - 81,5 ц/га.

"Найбільше виробництво та найвища врожайність баштанних станом на серпень на Вінниччині. В області вже зібрано 12,6 тис. тонн з врожайністю 140 ц/га", - уточнили в міністерстві.

Серед лідерів зі збору площ кавунів Одеська область - 1,3 тис. га, Полтавська - 0,7 тис. га, Вінницька - 0,6 тис. га і Дніпропетровська - 0,5 тис. га.

Теги: #урожай #баштанні

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