Лісовий: Школа в Ромнах знищена, укриття вціліло й витримало - бережіть себе і близьких, спускайтеся в укриття

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий після руйнування школи та загибелі її співробітників у Ромнах Сумської області закликав не ігнорувати повітряних тривог і спускатися в укриття.

"Пошуково-рятувальна операція в Ромнах завершена. Четверо працівників закладу, на жаль, загинули. Директор школи, заступник директора, секретар та бібліотекар. Трагедія та спільне горе для всієї освітянської спільноти. Щирі співчуття рідним та близьким", - написав Лісовий у фейсбуці.

За словами міністра, укриття в школі вціліло й витримало атаку.

"Бережіть себе та близьких. Зважайте на повітряні тривоги. Спускайтеся до сховища. Людські життя не вартують нічого для російських виродків. Але люди, наші люди – найцінніше, що в нас є", - наголосив він.

Як повідомлялося, 23 серпня внаслідок атаки безпілотниками в місті Ромни Сумської області повністю зруйновано будівлю школи. Загинуло чотири людини.