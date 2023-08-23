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14:49 23.08.2023

Генпрокурор - президенту Португалії в Бучі: Скоєні тут злочини свідчать про умисне знищення українців

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Генеральний прокурор України Андрій Костін і президент Португалії Марселу Ребелу де Соза відвідали місто Буча Київської області, інформують в Офісі генпрокурора.

"Генеральний прокурор Андрій Костін показав президенту Португалії Марселу Ребелу де Созі місто, яке стало символом варварської агресії Росії, - Бучу", - повідомляється в телеграм-каналі відомства в середу.

"Злочини, скоєні тут, свідчать про навмисну стратегію агресора, спрямовану на знищення українців. Знищення - лише через українську ідентичність та прагнення бути вільними", - зазначив Костін.

Він подякував главі Португальської держави за внесок Португалії у відбудову України, а також за політичну, фінансову, військову та гуманітарну допомогу, зазначивши, що Буча відновлюється завдяки підтримці міжнародних партнерів.

"Аби відновити справедливість та зміцнити світову безпеку, необхідно реалізувати два пріоритетні завдання: зупинити агресора та побудувати мережу всеосяжної відповідальності за всі його злочини", - наголосив генпрокурор.

Костін додав, що лише це дасть змогу покласти край злочинам окупантів, які було скоєно не лише в Бучі, а й в Ізюмі, Маріуполі, Бахмуті та інших містах, і не допустити їх повторення. 

Теги: #президент #буча #португалія

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