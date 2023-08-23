Події

13:54 23.08.2023

Французький архітектор Мартін Дюплантьє створить проєкт скверу в Миколаєві

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Французький архітектор, президент асоціації Architecture et Maîtres d'Ouvrage (AMO) Мартін Дюплантьє, який створив в умовах повномасштабної російської агресії ТОВ "Д Архітектура Україна" для проєктів відновлення та розвитку міст України, розробить концепцію скверу в центрі Миколаєва.

"Миколаївська міська рада підписала меморандум про співпрацю з французьким архітектором Мартіном Дюплантьє. Метою цієї співпраці є створення естетично привабливого та якісного міського середовища в Миколаєві відповідно до європейських урбаністичних принципів", - повідомив директор департаменту архітектури та містобудування Миколаївської міської ради Євген Поляков агентству "Інтерфакс-Україна".

Архітектор обрав сквер площею понад 9 тис. кв. м, розташований у Центральному районі (уздовж проспекту Героїв України, №17, 19). Цей сквер має потенціал своєрідної точки тяжіння для мешканців сусідніх будинків, а також перехожих як місце для проведення тихого та активного відпочинку.

Наразі розпочинається робота над розробкою концептуальних проєктних рішень, яка триватиме з початку вересня до кінця листопада. Проєктні роботи проводяться без залучення бюджетних коштів.

Мартін Моріс Анрі Дюплантьє - архітектор та урбаніст, голова французького бюро Martin Duplantier Architectes, президент Асоціації Architecture et Maîtres d'Ouvrage (АМО). У березні 2022 року зібрав команду у Львові та розпочав проєкти аналізу руйнувань із перспективою відновлення України.

У квітні 2023 року заснував ТОВ "Д Архітектура Україна" зі статутним фондом 200 тис. грн. Серед проєктів на стадії реалізації - проєкт музею Марії Примаченко в Іванкові, відбудова Уваровського дому та створення нового українсько-французького культурного центру у Ворзелі (представлені громадськості, пошук фінансування). У розробці плани розвитку територій (Чернігів, Ізюм, Ніжин). Також агентство працює над проєктами бомбосховищ подвійного призначення для шкіл у всій Україні.

Теги: #сквер #миколаїв #архітектор

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