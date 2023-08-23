Шмигаль у День Державного прапора: Синій і жовтий кольори - символ народу, який бореться за власну свободу і незалежність

Прапор України на сьогодні наповнений значно більшими сенсами, ніж будь-коли раніше, вважає прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Прапор України сьогодні наповнений значно більшими сенсами, ніж будь-коли раніше. Синій - мирне небо над усією країною. Це безпечне для купання та судноплавства Чорне й Азовське моря. Це могучий Дніпро та відновлене Каховське водосховище. Жовтий колір - лани родючої української землі. Піски на узбережжях нашого Криму й Херсонщини. Це тепле сонце на Запоріжжі, Донеччині й Луганщині. А разом синій та жовтий кольори - символ хоробрості й незламності. Символ народу, який виборює власну свободу та незалежність", - написав Шмигаль у телеграм-каналі з нагоди Дня Державного прапора.

За словами прем'єра, у кожному куточку світу український прапор нагадує про сміливість і подвиг українців.

"І він неодмінно повернеться в кожен куточок української землі. І замайорить над усією нашою Україною. Дякуємо кожному, завдяки кому ми сьогодні маємо гордість бачити над нашими містами синьо-жовтий стяг", - підсумував Шмигаль.