Події

07:28 23.08.2023

Окупанти завдали чотири ракетних і 58 авіаударів по Україні за добу

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Окупанти завдали чотири ракетних і 58 авіаударів по Україні за добу

Минулої доби ворог завдав чотири ракетних і 58 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 6:00 середи, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Імовірність нанесення ракетних і авіаційних ударів по всій території України залишається високою", - сказано у зведенні.

Зазначається, що сьогодні вночі РФ завдала по Україні чергового авіаційного удару іранськими ударними БПЛА "Shahed-136/131". Інформація про наслідки цієї терористичної атаки уточнюється.

Противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 106 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

Росіяни завдали авіаударів у районах Попівки Чернігівської області, у районах Серебрянського лісництва Луганської області, Іванівського, Водяного, Урожайного, Веселого і Красногорівки Донецької області, Малої Токмачки, Єгорівки, Новоданилівки і Роботиного Запорізької області, неподалік Ромашкового Херсонської області.

За даними Генштабу, за минулу добу відбулося понад 30 бойових зіткнень.

"На Авдіївському напрямку українські сили успішно відбили атаки російських військ у районі Авдіївки (...) На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі Мар'їнки Донецької області", - йдеться в повідомленні.

Тим часом, на мелітопольському напрямку ЗСУ продовжують ведення наступальної операції, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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